"Zidane rifiuta la panchina del PSG: il club sonda altre piste"

Per la maggior parte delle squadre del panorama europeo, la stagione è ufficialmente finita. Si può dare quindi inizio al valzer delle panchine che ogni estate anima la scena calcistica, in particolare dei top club. Tra questi rientra anche il PSG, che ha esonerato Galtier dopo la vittoria della Ligue 1 ma il fallimento in Champions League. I parigini avrebbero quindi messo gli occhi su Zinedine Zidane, ricevendo il suo "no".