Psg, Luis Enrique spiazza la stampa: elogia un giocatore che non era in campo

Il Paris Saint Germain batte per 2-0 il Tolosa e conquista la Supercoppa di Francia . Primo trofeo a Parigi per Luis Enrique che a fine partita ha spiazzato la stampa con una risposta ironica che non tutti inizialmente hanno compreso. Al tecnico del Psg, a fine partita, hanno chiesto dell'esclusione di Ugarte , 22enne centrocampista uruguagio rimasto fuori per tutta la durata della gara.

Qual è stata la risposta di Luis Enrique?

"Oggi è stato bravissimo, zero palle perse, meraviglioso. Nessun errore, è stato perfetto". Luis Enrique ha risposto così, sorprendendo tutti, al termine della gara decisa dai gol di Lee Kang-In e Mbappé (che recentemente ha parlato del proprio futuro). Poi, però, ha motivato la sua considerazione oltre l'ironia, spiegando che nel Psg ci sono grandi campioni e non c'è spazio per tutti in ogni partita, ma ce ne sarà sempre per tutti - impegnandosi e crescendo ogni giorno - nel corso della stagione coi tanti impegni ravvicinati.