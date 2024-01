Il Psg vince la Supercoppa di Francia: successo per 2-0 sul Tolosa

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint Germain batte per 2-0 il Tolosa e conquista la Supercoppa di Francia. Partita senza storia quella del Parco dei Principi, dove la formazione di casa sblocca il risultato dopo appena tre minuti con una conclusione ravvicinata del sudcoreano Lee Kang-In che non lascia scampo a Restes. Tutto troppo facile per Mbappé e compagni che - sotto un’acqua torrenziale - mantengono il controllo della partita senza troppi affanni. Hakimi ha una buona occasione per raddoppiare, poi lo stesso Mbappè viene fermato da un’uscita tempestiva del portiere. Il Tolosa si difende concedendo qualcosa di troppo all’avversario, ma al 37’ sfiora il pareggio con un tiro ravvicinato di Dallinga sul quale Donnarumma compie un intervento prodigioso. A un passo dall’intervallo il Psg raddoppia con Mbappé : l’attaccante conquista palla al limite dell’area, salta tre uomini, si accentra e piazza la palla nell’angolo.

Il Psg fa festa al Parco dei Principi

In avvio di ripresa il Tolosa ha l’occasione per riaprire la partita con Casseres, ma al momento del tiro la conclusione risulta inefficace. Dall’altra parte Hakimi, su punizione, colpisce clamorosamente il palo. Gli ospiti sono ancora pericolosi dalle parti di Donnarumma con Sierro, sulla respinta imperfetta del portiere Marquinhos allontana la minaccia. A venti minuti dal termine Skirniar è costretto a chiedere il cambio per un problema alla caviglia: entra Beraldo, difensore brasiliano acquistato nel giorni scorsi per 20 milioni di euro dal San Paolo. I padroni di casa restano in pieno controllo della partita pur concedendo l’iniziativa al Tolosa: al triplice fischio Donnarumma e compagni possono festeggiare il primo trofeo del 2024. Per Luis Enrique primo successo alla guida della formazione francese che conquista la dodicesima Supercoppa di Francia della propria storia.

Psg-Tolosa 2-0: tabellino e statistiche