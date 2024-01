Psg, Mbappé: "Futuro? Non ho ancora preso una decisione"

Mbappé: "Futuro? Non ho ancora deciso"

Proprio la stella del Psg al termine della gara ne ha parlato in zona mista: "Non ho ancora preso una decisione. Con il presidente abbiamo un accordo, sia io che il club siamo tutelati da questa intesa e il mio futuro non è una questione interna, c'è da pensare alla squadra e non a me. Nel 2022 non sapevo cosa avrei fatto a maggio e se lo sapessi adesso non tarderei a prendere una decisione perché non avrebbe senso, ma all'interno non ne parliamo". L'accordo a cui fa riferimento il giocatore riguarderebbe la rinuncia ad alcuni bonus nel caso in cui andasse via a parametro zero. Su Mbappé c'è l'interesse di Real e Liverpool, su tutte, ma il Psg continua a essere ottimista in merito alla possibilità di un rinnovo pluriennale.