Mbappé, il caso è aperto: cosa sta succedendo

Sul caso Kylian Mbappé (25) per il momento, regna il silenzio . Ne parlerà probabilmente oggi Luis Enrique, alla vigilia della Supercoppa di Francia (domani al Parco dei Principi contro il Tolosa). Kylian da ieri può già firmare per un altro club, essendo in scadenza il 30 giugno, ma la tattica del Psg è quella di non pressare ulteriormente il giocatore , sperando che possa convincersi a rimanere così come aveva fatto un anno e mezzo fa, con quel rinnovo a sorpresa. I l Real Madrid farà la propria mossa nelle prossime due settimane, ma in questi giorni starebbe tornando alla carica anche il Liverpool, secondo Le Parisien . Klopp ci aveva già provato nel 2017, senza successo, ma con la probabile partenza di Mohamed Salah (31), richiesto in Arabia Saudita, i Reds hanno bisogno di un fuoriclasse. Nel frattempo, Al Khelaifi e Luis Campos stanno costruendo il Psg del futuro. È stato ufficializzato e presentato ieri Lucas Beraldo (20), difensore centrale mancino prelevato dal San Paolo per 20 milioni . «Non vedo l’ora di debuttare con la mia nuova maglia» ha detto il brasiliano, che ha firmato un quinquennale. L’arrivo del suo connazionale, Gabriel Moscardo (18), è invece solo posticipato. Il centrocampista che il Psg prenderà dal Corinthians dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al piede e lui stesso ha parlato via social di tre mesi di stop. Tornerà ad aprile. I due brasiliani non saranno gli unici rinforzi: piace anche Kalvin Phillips (28), in uscita dal Manchester City, ma bisogna superare la concorrenza del Newcastle.

United, via Van de Beek e Varane

Ha già lasciato la Premier League e Manchester, sponda United, Donny Van de Beek (26): il centrocampista olandese, nonostante la presenza in panchina del suo mentore, Ten Hag, non ha trovato spazio neanche quest’anno ed è per questo che i Red Devils l’hanno girato per sei mesi all'Eintracht Francoforte. I tedeschi pagheranno una cifra minima per il prestito e la maggior parte dell’ingaggio. Inoltre, avranno la possibilità di riscattarlo per 11 milioni di euro. Lascerà probabilmente lo United a fine stagione Raphael Varane (30): il difensore francese è in scadenza e il club non s'avvarrà dell’opzione per il prolungamento. Al Ittihad e Al Nassr, dove giocano i suoi ex compagni al Real Madrid Benzema e Ronaldo, sono alla finestra.

Dalla Premier League

Il Brighton di De Zerbi ha richiamato il trequartista ecuadoriano Jeremy Sarmiento (21) dal prestito al West Bromwich, mentre il Liverpool s’è ripreso dal Dundee il terzino sinistro gallese Owen Beck (21) e Fabio Carvalho (21) dal Lipsia. Il fantasista portoghese ha giocato pochissimo in Bundesliga e per questo i Reds l’hanno riportato a casa per poi girarlo nuovamente in prestito per i prossimi sei mesi a chi gli garantirà un certo minutaggio. Un altro portoghese, Gelson Martins (28), lascia il Monaco per l’Oympiacos. L’esterno firmerà con i greci fino al 2026 dopo aver superato le visite mediche. Cerca un’ala offensiva anche il Lione, interessato ad Arnaut Danjuma (26), olandese dell’Everton. Ha rinnovato invece il suo contratto con il West Ham Tomas Soucek (28): il centrocampista ceco, che era in scadenza a giugno, ha prolungato con gli Hammers fino al 2027. Marcos Leonardo (20), attaccante del Santos già vicino alla Roma, è diretto verso il Benfica.