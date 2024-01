Psg, è ufficiale: dal San Paolo arriva il difensore Beraldo

Beraldo, le prime parole da nuovo giocatore del Psg

"Sono felice di entrare a fa parte di un club così ambizioso come il Psg. È una tappa importante per la mia crescita e per la mia carriera. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e di cominciare questa avventura", le prime parole di Beraldo.