Fonseca, che attacco a Ronaldo: "Non merita risposta"

LILLE (FRANCIA) - Pioggia di critiche per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, intervenuto qualche giorno fa ai Globe Soccer Awards, aveva dichiarato che "il campionato saudita non è peggiore della Ligue 1. Lì - aveva detto l'ex Real Madrid e Juve - penso che ci siano due-tre squadre di buon livello. In questo momento siamo migliori del campionato francese, possiamo ancora migliorare". Frasi a cui hanno replicato Ryanair e la stessa Ligue 1 con una discreta dose di ironia ma che hanno infastidito e non poco una vecchia conoscenza del calcio italiano.