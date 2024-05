Ligue 1, il Monaco festeggia la qualificazione Champions con un poker

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) - Dopo il ko con il Lione , che ha regalato il titolo di campione di Francia al Psg, il Monaco si rialza in casa contro il quasi condannato Clermont e si assicura la qualificazione in Champions per la prossima stagione. Negli altri match del sabato della 32ª giornata di Ligue 1 , Brest e Nantes non si fanno del male, pesantissimo successo del Le Havre in chiave salvezza, mentre annaspa il Metz .

Ligue 1, la classifica

Ben Yedder mattatore

Il Monaco non ha pietà del Clermont e spegne le residue speranze di salvezza della squadra di Pascal Gastien, centrando una vittoria che significa aritmetica qualificazione almeno ai preliminari di Champions League e con tutta probabilità secondo posto alle spalle del Psg scudettato, visto anche il pari a reti bianche del Brest contro il Nantes. Nel primo tempo, Minamino sblocca il risultato, Cham firma l'illusorio pari ospite, prima che Embolo riporti avanti i padroni di casa. Nella ripresa la doppietta di Ben Yedder, che sale a 15 gol e chiude il conto.

Monaco-Clermont 4-1, tabellino e statistiche

Brest-Nantes 0-0, tabellino e statistiche

Sollievo Le Havre, incubo Metz

In coda successo vitale per il Le Havre, che supera 3-1 lo Strasburgo grazie alla doppietta di Kechta e alla rete di André Ayew e allontana la zona playout. Rovinoso ko interno invece per il Metz, cui non basta portarsi due volte avanti con Mikautadze e Diallo per evitare la sconfitta contro il Rennes, che risponde con Gouiri e Bourigeaud e va a vincere grazie al gol del 3-2 in pieno recupero di Kalimuendo.

Le Havre-Strasburgo 3-1, tabellino e statistiche

Metz-Rennes 2-3, tabellino e statistiche