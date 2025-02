Ligue 1, Brest-Auxerre 2-2: doppia rimonta e solo un pari per i bretoni

Brest-Auxerre 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Il Brest rimonta due volte: finisce 2-2 contro l'Auxerre

A passare in vantaggio sono gli ospiti che sorprendono i padroni di casa al 18' con Perrin, bravo a insaccare di sinistro dopo la sponda con la testa di Bair. Il Brest incassa il colpo e va alla ricerca del pari ma prima del riposo vede annullato per una posizione di fuorigioco lo splendido gol segnato in acrobazia da Baldé (37'). L'appuntamento con l'1-1 è però solo rimandato alla ripresa, perché al 60' è invece regolare la rete Ndiaye, ma l'Auxerre non demorde e si riporta avanti al 74' ancora con Perrin. Tutto da rifare per il Brest che ricomincia a spingere e al 79' pareggia di nuovo, stavolta con Ajorque che su sponda di Baldé appoggia in rete di testa, ma deve accontentarsi del 2-2 e di aver interrotto la serie negativa casalinga che durava da tre match (0-3 contro il Real Madrid in Champions League, 2-5 contro il Psg in Ligue 1 e 0-3 sempre contro i parigini nell'andata del playoff di Champions). Un punto che non basta alla squadra di Eric Roy per agganciare la zona Europa.

Ligue 1: la classifica

Ligue 1: risultati, tabellini e calendario