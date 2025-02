Tris al Brest, il Psg ipoteca la qualificazione. Kvara in campo dal 67'

Allo "Stade de Roudourou" di Guingamp, il Psg porta a casa i primi 90 minuti del doppio confronto con i connazionali del Brest , in occasione della gara d'andata dei playoff di Champions League . Nel derby francese, i parigini ipotecano la qualificazione vincendo per 3-0 in trasferta, grazie alla rete su rigore di Vitinha e alla doppietta di Ousmane Dembelé . Ritorno in programma mercoledì 19 febbraio alle 21:00.

Vitinha e due volte Dembelé: il Psg dilaga sul Brest

Il Psg mette in discesa la partita al ventunesimo minuto il fallo di mano di Pierre Lees-Melou all'interno dell'area del Brest porta il var a richiamare l'arbitro Peljto, che assegna il calcio di rigore in favore della squadra allenata da Luis Enrique. Dagli undici metri non sbaglia Vitinha: freddissimo dal dischetto il centrocampista portoghese. I padroni di casa non demordono e colpiscono un palo clamoroso con Sima al 36', prima del raddoppio parigino firmato da Dembélé, bravo a finalizzare lo splendido assist dell'ex Inter Hakimi. Doccia gelata per la formazione biancorossa, sotto di due gol all'intervallo.

Nel secondo tempo, precisamente al 66esimo minuto il numero 10 francese realizza la propria doppietta: il giocatore sfrutta un rimpallo, entra in area e calcia con il destro. La sua conclusione, deviata da Chardonnet, termina in rete. Subito dopo, Luis Enrique decide di rafforzare ulteriormente il repoarto offensivo, con l'ingresso di Kvaratskhelia al posto di Doue. Nella mezz'ora rimanente di partita il Brest tenta di ridurre il passivo, senza però impensierire Donnarumma. Decima vittoria in undici partite giocate nel 2025 per il Psg.