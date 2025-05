Ligue 1: il Lille ferma il Marsiglia di De Zerbi e accende la lotta Champions

Cade il Lione di Fonseca, vince il Brest

Cade il Lione di Fonseca in casa del Lens e si allontana dai piazzamenti europei. 2-1 al Groupama Stadium: sblocca Koyalipou al 21', pareggia Mikautadze al 79' ma passano sei minuti e ripassa avanti il Lens con il gol di Zaroury. La domenica della Ligue 1 si era aperta con la vittoria in trasferta dell'Angers contro il Nantes, diretta concorrente per la salvezza. 1-0 per gli ospiti che scavalcano i giallo verdi in classifica ma rimangono solamente a +2 dal sedicesimo posto, che vorrebbe dire spareggio retrocessione. Posto occupato attualmente dal Le Havre, che ha trovato i tre punti: 2-1 in casa dell'Auxerre. Vittoria anche per il Brest, troppo lontano per raggiungere i piazzamenti europei dopo la storica partecipazione alla Champions League della scorsa stagione. I bianco rossi vincono 1-0 contro il già retrocesso Montpellier.