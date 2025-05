Ligue 1, Psg con la testa all'Arsenal: lo Strasburgo ringrazia e vede l'Europa

Come una settimana fa contro il Nizza, il Psg si prende una pausa da una Ligue 1 già dominata e stravinta, per risparmiare energie fisiche e mentali in vista della sfida di Champions League con l'Arsenal. Proprio pensando alla semifinale di ritorno al Parco dei Principi contro i Gunners, già superati di misura a Londra, Luis Enrique cambia dieci uomini su undici per la sfida in casa di uno Strasburgo che ringrazia e incassa tre punti d'oro, rivitalizzando le sue ambizioni europee.