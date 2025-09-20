Ligue 1, il Nizza crolla prima della Roma in Europa League: poker del Brest

Quinta giornata, terza sconfitta in Ligue 1 per il Nizza, primo avversario della Roma nella Fase Campionato di Europa League (mercoledì 24 settembre appuntamento in trasferta alle ore 21 per i giallorossi). Poker del Brest contro gli uomini allenati da Haise. Vantaggio dei padroni di casa al 6' con Ajorque su assist di Del Castillo, che ha poi raddoppiato tre minuti più tardi vedendosi il favore del passaggio vincente ricambiato dal compagno di squadra. Sotto di due reti dopo soli nove minuti, il Nizza ha provato a scuotersi dimezzando lo svantaggio grazie a Moffi, servito da Boudaoui. Nella ripresa, però, il Brest ha dilagato con Chotard al 70' e al 76' ha chiuso i conti con Labeau Lascary. Secondo e terzo assist della serata per Ajourque.