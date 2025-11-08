Il Marsiglia si rialza: 3-0 al Brest, De Zerbi scavalca il Psg in vetta alla Ligue 1

MARSIGLIA (FRANCIA) - Il Marsiglia reagisce e batte 3-0 il Brest tra le mura amiche del Velodrome nell'anticipo della 12 ª giornata di Ligue 1 , ripartendo così dopo la frenata in campionato (un solo punto nelle due partite precedenti) e mettendosi così alle spalle il ko casalingo contro l' Atalanta in Europa League , ma soprattutto mettendo pressione al Psg di Luis Enrique (ospite domani del Lione di Paulo Fonseca) che viene momentaneamente scavalcato in vetta dalla squadra di Roberto De Zerbi.

Vittoria messa in cassaforte già nel primo tempo dal Marsiglia, che sblocca la gara al 25' con una punizione di Angel Gomes e raddoppia poi all 33' su calcio di rigore, procurato da Paixao (atterrato in area da Lala) e trasformato da Greenwood. A calare il definitivo tris è invece Aubameyang con il destro su assist di O'Riley (81'). Finisce 3-0 e con il Velodrome in festa per il momentaneo sorpasso in vetta sul Psg.

