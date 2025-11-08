Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 8 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Marsiglia si rialza: 3-0 al Brest, De Zerbi scavalca il Psg in vetta alla Ligue 1

Nell'anticipo del Velodrome successo per la squadra del tecnico italiano, che si mette così alle spalle il ko di Europa League contro l'Atalanta: i dettagli
2 min
TagsLigue 1Marsigliapsg

MARSIGLIA (FRANCIA) - Il Marsiglia reagisce e batte 3-0 il Brest tra le mura amiche del Velodrome nell'anticipo della 12ª giornata di Ligue 1, ripartendo così dopo la frenata in campionato (un solo punto nelle due partite precedenti) e mettendosi così alle spalle il ko casalingo contro l'Atalanta in Europa League, ma soprattutto mettendo pressione al Psg di Luis Enrique (ospite domani del Lione di Paulo Fonseca) che viene momentaneamente scavalcato in vetta dalla squadra di Roberto De Zerbi.

Ligue 1: la classifica aggiornata

Il Marsiglia batte il Brest e vola in testa alla Ligue 1

Vittoria messa in cassaforte già nel primo tempo dal Marsiglia, che sblocca la gara al 25' con una punizione di Angel Gomes e raddoppia poi all 33' su calcio di rigore, procurato da Paixao (atterrato in area da Lala) e trasformato da Greenwood. A calare il definitivo tris è invece Aubameyang con il destro su assist di O'Riley (81'). Finisce 3-0 e con il Velodrome in festa per il momentaneo sorpasso in vetta sul Psg.

Marsiglia-Brest 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

La partita
Unisciti alla community