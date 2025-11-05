Basta Samardzic all'Atalanta per vincere contro l'Olympique Marsiglia di un De Zerbi arrabbiatissimo

Un' Atalanta eroica espugna il Velodrome : 1-0 contro il Marsiglia. Samardzic al 90' salva Juric con un gol meraviglioso. Tante polemiche da parte del Marsiglia , con De Zerbi (anche ammonito) in testa con in mano il tablet per far vedere l'episodio contestato: ovvero un presunto tocco di mano di Ederson all'inizio dell'azione che ha poi portato al gol. Ma per il Var non c'è niente, gol convalidato e tre punti preziosissimi che portano la squadra di Juric a due punti dai primi otto posti. Ospiti d'eccezione sulle tribune del Velodrome che hanno accolto Roberto Mancini e Cristano Giuntoli .

Samardzic salva Juric: blitz Atalanta a Marsiglia

L'Atalanta dopo appena 14 minuti di gioco ha l'occasione per passare in vantaggio quando Rulli atterra Krstovic in area: nessun dubbio per l'arbitro che assegna il calcio di rigore, dal dischetto si presenta De Ketelaere, che però si fa respingere il penalty dal portiere argentino. I bergamaschi continuano a fare la partita, sia nella parte finale del primo tempo, che nella ripresa, trovando anche il gol. Splendida palla di Bellanova per Lookman che tutto solo sul secondo palo non può sbagliare: il Var però ha giudicato attivo il ruolo di Krstovic, che però era in fuorigioco. Lookman, al momento del cambio, si è reso protagonista anche di un brutto episodio con Juric. La rete definitiva arriva al 90': Ederson recupera palla nella propria area e lancia lungo per Samardzic, il Marsiglia è tutto sbilanciato, il trequartista ha tutto il tempo di rientrare e firmare un gol capolavoro a giro.