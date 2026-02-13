Corriere dello Sport.it
Ligue 1, scivolone Psg: Luis Enrique cade a Rennes e ora rischia il sorpasso in vetta dal Lens

Dopo 7 vittorie di fila in campionato e reduce dal 5-0 al Marsiglia (costato la panchina a De Zerbi), la capolista perde 3-1 in Bretagna: tutti i dettagli
2 min
psg Ligue 1 Rennes

RENNES (FRANCIA) - Si è aperto con una sorpresa il programma della 22ª giornata di Ligue 1, partito con il match che ha visto protagonista il Paris Saint-Germain primo della classe sul campo del Rennes.

Rennes-Psg 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

Scivolone Psg: il Rennes risorge e vince 3-1

Reduce dal roboante 5-0 rifilato al Marsiglia (che ha portato al divorzio tra il club marsigliese e il tecnico italiano Roberto De Zerbi), dopo sette vittorie consecutive in campionato il Psg cade in Bretagna. Al 'Roazhon Park' finisce 3-1 per squadra di Sébastien Tambouret, tecnico ad interim scelto dopo tre sconfitte di fila e la separazione da Habib Beye. I padroni di casa trovano il vantaggio già nel primo tempo con Tamari (34') e poi pareggiano con Lepaul (69'), ma i parigini non si arrendono e tornano a galla con una rete di Dembelé (72'). A mettere però la parola fine sul match è Embolo, che all'81' cala il tris e manda al tappeto la capolista per la gioia del Lens, secondo a -2 dalla vetta e a caccia del sorpasso domani (14 febbraio) sul campo del Paris FC.

Ligue 1: la classifica

Monaco-Nantes (ore 21): segui la diretta

 

 

 

 

 

