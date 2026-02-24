Hakimi accusato di stupro e rinviato a giudizio: la difesa e il duro sfogo social 

Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio per stupro dinanzi al tribunale parlamentare francese. A renderlo noto è stato l'avvocato del terzino classe 1998. La procura di Nanterre ha accusato il calciatore del Psg ex Inter di aver violentato una ragazza nel 2023. Hakimi, sul suo account X, ha scritto: "Oggi un'accusa di stupro è sufficiente per giustificare un processo, anche se tutto dimostra che falsa. E' ingiusto per gli innocenti quanto per lo è per le vittime sincere. Attendo questo processo con serenità, che permetterà alla verità di emergere pubblicamente ".

Hakimi rinviato a giudizio. I fatti risalgono a febbraio 2023. "E' una bugia"

I fatti risalgono al 25 febbraio 2023, quando una giovane donna si è presentata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne con l'intenzione di sporgere denuncia contro Hakimi. La giovane ha descritto di essersi recata a casa sua del calciatore la notte prima e di essere stata aggredita sessualmente. Hakimi ha sempre negato qualsiasi atto sessuale, ammettendo solo abbracci reciproci e baci consensuali. Lo stesso calciatore già parlò lo scorso settembre, dichiarando riguardo le accuse subite dai giocatori: "So di cosa mi hanno accusato. È una bugia. So chi sono. So di non aver fatto nulla. E non lo farei mai".