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domenica 15 marzo 2026
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Pari tra Strasburgo e Paris FC: nessun gol nella sfida di Ligue 1© Getty Images

Pari tra Strasburgo e Paris FC: nessun gol nella sfida di Ligue 1

Finisce senza reti la sfida allo Stade de la Meinau: Koleosho e Coppola firmano le migliori azioni degli ospiti, Immobile sottotono
2 min
TagsLigue 1

Dopo il ko del Lens di Thauvin e il mancato sorpasso sul Psg, prosegue la 26esima giornata di Ligue 1. I parigini non hanno l'occasione di allungare in questo weekend dato che la partita contro il Nantes è slittata al 20 aprile per permettere alla squadra di Luis Enrique di preparare al meglio la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea. Ad aprire la domenica della massima serie francese è la sfida tra Strasburgo e l'altra squadra di Parigi, il Paris Fc: sfida finita 0-0.

Nessuna rete in Strasburgo-Paris Fc: alle 17:15 in campo il Lione

Parte forte il Paris Fc che va vicino al gol dopo due minuti dal fischio d'inizio con il contopiede innescato dall'ex Fiorentina Ikoné, ma sprecato da Munetsi. Da lì la priam frazione di gioco è dominata dallo Strasburgo, che non sembra avvertire la stanchezza dopola vittoria in settimana in Conference League contro il Rijeka. Il fratello d'arte Guela Doué sfiora il gol del vantaggio poco dopo la mezz'ora di gioco con un colpo di testa dalla destra dell'area piccola indirizzato sotto la traversa ma respinto da Kevin Trapp. Nella ripresa cresce il Paris Fc, anche grazie al contributo dei due italiani Coppola e Koleosho. L'ex Burnley, entrato al 64', prima impegna Trapp con un tiro indirizzato all'angolino basso, poi angola ancora di più ma non riesce a sbloccare la partita. Nel mezzo il tentativo del difensore ex Verona con il colpo di testa che finisce di poco al lato.

 

 

 

 

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