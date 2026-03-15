Pari tra Strasburgo e Paris FC: nessun gol nella sfida di Ligue 1

Dopo il ko del Lens di Thauvin e il mancato sorpasso sul Psg, prosegue la 26esima giornata di Ligue 1. I parigini non hanno l'occasione di allungare in questo weekend dato che la partita contro il Nantes è slittata al 20 aprile per permettere alla squadra di Luis Enrique di preparare al meglio la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea. Ad aprire la domenica della massima serie francese è la sfida tra Strasburgo e l'altra squadra di Parigi, il Paris Fc: sfida finita 0-0.