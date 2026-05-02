Ligue 1: Psg a sorpresa con l'ex Roma Marin in porta, tris del Nantes al Marsiglia

Il Psg rischia di prolungare l'attesa per il 14° titolo nazionale, il quinto consecutivo. Il 2-2 in casa contro il Lorient , nono in classifica, dà la chance al Lens, che insegue al secondo posto, di accorciare a -4 e continuare a sperare. Anche perché c'è ancora lo scontro diretto da recuperare prima delle due giornate del termine della stagione. E pensare che il Paris ha perfino rischiato la sconfitta, sventata da un super intervento nel finale di Renato Marin, portiere di 19 anni ex Roma che da terzo si è ritrovato titolare per la prima volta in Ligue 1.

L'ex Roma Marin debutta in Ligue 1 con il Psg

L'infortunio di Chevalier e il ritorno della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco tra pochi giorni hanno spalancato la porta a Marin. Luis Enrique ha deciso di far riposare Safonov in vista del big match europeo e al suo posto a scelto l'azzurro di origini brasiliane, al Psg dall'estate scorsa dopo le giovanili e la Primavera nella Roma. L'esordio assoluto con i francesi è arrivato a dicembre del 2025, oggi, invece, il debutto in campionato in una partita aperta al 6' da Mbaye, pareggiata da Pagis, messa sul 2-1 da Zaire-Emery e riportata in parità da Aiyegun per il 2-2 finale.

Tris del Nantes al Marsiglia

Netta vittoria per 3-0 del Nantes nella 32esima giornata della Ligue 1, in casa, contro il Marsiglia. A decidere il match le reti di Ganago, Cabella e Abline. Con questo successo il Nantes continua a sperare di non retrocedere direttamente in seconda divisione, mentre il Marsglia resta fermo a quota 53.