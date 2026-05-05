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martedì 5 maggio 2026
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"Greenwood vergognoso, va messo al rogo", Dugarry non si tiene e insulta la stella del Marsiglia

L'ex attaccante, campione del Mondo con la Francia, attacca la stella inglese: "Non rispetta la maglia che indossa"
2 min
TagsGreenwoodDugarry

"Mi disgusta, va condannato senza appello". Christophe Dugarry spara a zero su Mason Greenwood. L'ex attaccante francese, che con la maglia della nazionale transalpina ha vinto un Mondiale (nel 1998) e un Europeo (nel 2000), è molto duro nei confronti della stella dell'Olimpique Marsigilia che, dall'addio di De Zerbi, sta faticando a trovare continuità di rendimento. 

Dugarry, che attacco a Greenwood

Dugarry, che ha indossato la maglia dell'OM nella stagione 98-99 (collezionando 8 gol in 52 presenze) e che in Italia ha giocato con il Milan, non usa mezzi termini. E parlando di Greenwood dichiara: "Lo avevano messo da parte e se non ci fosse stato il Marsiglia, non avrebbe più giocato a certi livelli. Il club lo ha ingaggiato, prendendosi un bel rischio e accogliendolo a braccia aperte. E lui che fa? Prende in giro tutti".

I numeri di Greenwood

Greenwood, che scelse il Marsiglia l'estate del 2024, preferendo il club francese alla Lazio, ha segnat 25 gol e fornito dieci assist in 43 presenze. Numeri che non soddisfanno Dugarry: "E' una vergogna, va messo al rogo, condannato senza appello", ha dichiarato l'ex centravanti nel corso di un dibattito televisivo: "Non rispetta la maglia che indossa e i suoi tifosi".

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