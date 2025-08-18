Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dalla Francia: "Marsiglia, Rabiot e Rowe litigano e vanno fuori rosa"

Indiscrezione su una misura disciplinare che sarebbe stata adottata dopo le tensioni successive alla sconfitta contro il Rennes
Il Marsiglia avrebbe deciso di mettere temporaneamente fuori rosa Adrien Rabiot e Jonathan Rowe dopo la lite che li ha visti protagonisti a seguito della sconfitta contro il Rennes (1-0) di venerdì scorso, nella prima giornata di Ligue 1. Lo riporta Rmc Sport, precisando che il club potrebbe offrire ai due giocatori la possibilità di fare ammenda con una donazione alla Fondazione OM.

"Misura temporanea per non far passare inosservati certi atteggiamenti"

Se l'indiscrezione di Rmc Sport fosse confermata si tratterebbe, comunque, di "una misura temporanea nel tentativo di non far passare inosservati certi atteggiamenti". Nelle ultime ore Rowe è stato accostato a Bologna e Roma, entrambe alla ricerca di un esterno sinistro di piede destro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

