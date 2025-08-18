Dalla Francia: "Marsiglia, Rabiot e Rowe litigano e vanno fuori rosa"

Il Marsiglia avrebbe deciso di mettere temporaneamente fuori rosa Adrien Rabiot e Jonathan Rowe dopo la lite che li ha visti protagonisti a seguito della sconfitta contro il Rennes (1-0) di venerdì scorso, nella prima giornata di Ligue 1. Lo riporta Rmc Sport, precisando che il club potrebbe offrire ai due giocatori la possibilità di fare ammenda con una donazione alla Fondazione OM.