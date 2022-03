Psg, Verratti squalificato una giornata per le accuse all'arbitro

Il centrocampista del Psg Marco Verratti ha ricevuto solo una giornata di squalifica dal Consiglio Etico Nazionale (CNE), per le dichiarazioni fatte contro l'arbitro Lasage nel post-partita di Nantes-Psg, dove la sua squadra è stata sconfitta 3-1. Ma l'ex Pescara, nel complesso, può dirsi fortunato: rischiava, infatti, anche quattro giornate di stop. Queste le sue parole nell'immediato (e infuocato) post-partita con il Nantes: "Com'è possibile che prendiamo dieci cartellini gialli (erano 6) e non possiamo parlare con l'arbitro? Non puoi fare niente. A volte si può, ma in questo caso non si può fare nulla. Questa è l'unica partita e arbitro al mondo con cui non abbiamo potuto farlo. Nel rigore, Appiah doveva ricevere il secondo giallo. Gli arbitri devono assumersi le proprie responsabilità."