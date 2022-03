Real Madrid-Psg, Pochettino ne convoca 24: c'è anche Mbappé

L'attaccante del Psg Kylian Mbappé è stato convocato per il big match di domani al Bernabeu contro il Real Madrid, partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League con fischio d'inizio alle 21:00. Ieri il giovane attaccante francese - che ha deciso la sfida d'andata, terminata 1-0 - sembrava essere in dubbio per la supersfida contro Benzema e compagni a causa di un forte colpo al piede subito in allenamento da Gueye, ma sembrerebbe essere in condizioni di poter giocare domani sera, anche perché gli esami medici a cui si è sottoposto hanno escluso fratture. Oggi, comunque, dovremmo saperne qualcosa in più in merito alle condizioni dell'ex Monaco.