"Psg, Messi vuole restare e giocare a Parigi ancora un altro anno"

Lionel Messi non avrebbe intenzione di lasciare il Psg a giugno. Secondo Rmc Sport , l'argentino sarebbe intenzionato a rimanere e giocare a Parigi anche la prossima stagione, nonostante finora abbia nettamente deluso le aspettative dei tifosi, che durante la partita contro il Bordeaux lo hanno subissato di fischi a seguito della dolorosa sconfitta contro il Real Madrid costata l'eliminazione dalla Champions League . In questi ultimi giorni ci sono stati tanti rumors sull'argentino, che sembrava ormai pronto a lasciare Parigi a giugno .

Quest'anno ha avuto tanti infortuni

Ma sia l'ex Barcellona che i parigini avrebbero ancora un obiettivo in comune: vincere la Coppa dei Campioni. Non ci sarebbe stato alcun contatto con i catalani sin dalla sua partenza avvenuta la scorsa estate. L'argentino parrebbe non voler lasciare Parigi in estate anche per riscattare questa stagione, costellata anche da tanti infortuni e dal Covid.