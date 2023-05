Donnarumma nella bufera: la papera clamorosa fa infuriare i tifosi del Psg

Nonostante la vittoria del Psg e la doppietta dalla velocità supersonica di Mbappé, non è stata comunque una serata priva di infelicità per i tifosi parigini. La squadra di Galtier ha vinto per 2-1 contro l'Auxerre, avvicinandosi ulteriormente alla vittoria del campionato, ma la "macchia" sulla partita è stata causata da Donnarumma, autore di un errore incredibile...