Bufera su Donnarumma, l'incredibile papera sul gol di Coman che condanna il Psg VIDEO

Una serata da dimenticare, quella di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale azzurra e del Psg è stato protagonista in negativo (con la colpevole compartecipazione di un Nuno Mendes troppo debole nella marcatura) del gol decisivo di Coman che all'8' della ripresa con un preciso piattone al volo sigla la rete decisiva per il successo del Bayern Monaco in casa del Psg a Parigi nell'andata degli ottavi di finale di Champions. Un errore, quello del portiere azzurro, soprattutto a livello tecnico (ci ha messo un'eternità ad andare giù per provare a deviare il tiro non irrestistibile dell'ex Juve). Il risultato è stato un goffo tentativo di accartocciarsi con la palla sfuggita sotto le braccia. La misera consolazione è che da lì in avanti Gigio è diventato il migliore in campo con due interventi provvidenziali su Chupo-Moting.