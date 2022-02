“Manchester United: dov'è il Pogba della Juve?”

Pochi giocatori hanno diviso la tifoseria come è successo con Paul Pogba al Manchester United . Il francese è al sesto anno con i Red Devils dopo quattro stagioni alla Juve , ma dal suo ritorno in Inghilterra le sue prestazioni sono state sempre vivisezionate, alla ricerca del giocatore strabordante che si era visto a Torino. Secondo ManchesterEveningNews, c'è molta frustrazione nella tifoseria dello United perché sanno di quanto talento è dotato il Polpo, ma non sono mai riusciti a vederlo con continuità. A una partita eccezionale hanno fatto seguito prestazioni mediocri. Non ha aiutato, certamente, il costo del cartellino, altissimo, che non ha fatto che aumentare la pressione e le attese su Pogba , che quattro anni prima era stato lasciato andare a zero.

“Dov'è il Pogba della Juve?”

La domanda che i tifosi del Manchester si sono fatti più spesso è stata: “Dov'è il Pogba della Juve?”. Stessa cosa per gli esperti. Il giornale inglese aggiunge che, comunque, neanche il Pogba della Juve era un giocatore completo. Era un pezzo grosso in un puzzle ancora più grande. C'erano artisti del calibro di Pirlo, Marchisio e Vidal; Pogba non veniva dunque caricato di responsabilità e poteva fare il suo gioco, lasciato libero sia da Conte sia da Allegri. Era la ciliegina sulla torta di una torta che aveva già solide basi.

Juve, quel centrocampo...

La Juve, dice il ManchesterEveningNews, aveva uno dei centrocampi più completi d'Europa, il che la portò alla finale di Champions del 2015. Dopo il ko con il Barcellona, Vidal andò al Bayern Monaco e Pirlo in Mls. Arrivò Khedira e Pogba diventò leader. Nella sua ultima stagione a Torino, il centrocampo diventò quello di Pogba. Dominava con una facilità irrisoria, a tratti era imbarazzante la sua superiorità, come quella di un adulto che gioca a calcio contro i bambini delle scuole. Poi Pogba ha deciso di tornare in Inghilterra e la Juve è riuscita a coprire le crepe ancora per un anno, andando un'altra volta in finale di Champions League. Ma la mancanza di sostituti veri per Pogba e Vidal si è fatta alla lunga sentire, tanto è vero che ancora oggi il centrocampo è a caccia di interpreti. Dal 2016 si sono susseguiti tanti centrocampisti, ma nessuno è riuscito a miscelare potenza, forza, astuzia e tecnica come Pogba. Se a Manchester non ha sempre brillato, insomma, a Torino la sua assenza si è sentita eccome.

“Pogba, un talento incredibile”

I fan dello United dovrebbero ricordare che il francese è un talento incredibile e può essere anche un vincente se attorniato da una struttura solida. Ora che il suo futuro a Manchester è in discussione, chiaro che la tifoseria si divida ancora. Forse Pogba ha mostrato solo scorci del suo incredibile talento, ma ha dimostrato spesso di essere la differenza tra una sconfitta e un trionfo. "È dunque imperativo che, se dovesse partire, si trovi un sostituto all'altezza". Pena: ritrovarsi nella situazione della Juve a centrocampo.