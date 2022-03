“Chelsea in vendita: chi sono i quattro possibili acquirenti”

Roman Abramovic ha messo in vendita il Chelsea e ha promesso di devolvere gli incassi netti dell'operazione in favore delle vittime della guerra in Ucraina. Il magnate russo, che in questi giorni già aveva lasciato la presidenza mettendo tutto in mano agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea stesso, ha scritto una lunga lettera, in merito alla vendita, pubblicata sul sito ufficiale dei Blues. Dopo quasi vent’anni, dunque, l’oligarca russo è pronto a lasciare in attesa della giusta offerta. Il Sun ha rivelato quattro dei possibili acquirenti del club.