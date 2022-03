Incredibile: tifoso dell'Arsenal perde la parrucca dopo un gol

LONDRA (Gran Bretagna) - Incredibile incidente accaduto a un tifoso dell'Arsenal, in occasione del successo per 3-2 dei Gunners, ieri, sul campo del Watford. Ashley Day, questo il nome del supporter, si è ritrovato con la parrucca parzialmente staccata dalla testa per aver esultato troppo dopo una delle tre reti della sua squadra del cuore a Vicarage Road. "Penso che sia esilarante il modo in cui mi metto costantemente in imbarazzo senza nemmeno accorgermene. Sono come un Mr. Bean del 21° secolo!", ha raccontato al 'Sun' lo stesso Day, che è stato immortalato su Twitter subito dopo l'incidente, con la parrucca semi staccata dalla cute, mentre consulta lo smartphone, evidentemente ignaro di ciò che gli era accaduto. Il tifoso dell'Arsenal ha raccontato che non è la prima volta che va incontro a un contrattempo del genere e si è ripromesso di mettere più colla alla sua parrucca.