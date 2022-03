"Chelsea, Premier League a rischio per le sanzioni"

LONDRA (Inghilterra) - Che il Chelsea sia in un momento di grande difficoltà non è certo un mistero, ma le problematiche sembrano aumentare giorno dopo giorno. L'ultima la segnala il Daily Star, che parla di un club preoccupato dal fatto che le limitazioni imposte dopo le sanzioni a Roman Abramovic possano condurre fino a un ritiro anticipato della squadra delle competizioni in corso .

Chelsea, futuro in pericolo

Al momento non sono permesse entrate attraverso il merchandising e la vendita dei biglietti, e lo sponsor della maglia Three ha sospeso l'accordo da 40 milioni di sterline. E pure la Nike (sponsor tecnico) potrebbe fare la stesso, abbandonando il contratto da 15 anni del valore di 900 milioni di sterline firmato nel 2016. Significherebbe per i Blues la perdita di 540 milioni di sterline, per questo la dirigenza ha manifestato a esponenti governativi le preoccupazioni sulla possibilità di concludere la stagione, chiedendo delle agevolazioni. Le parti stanno cercando un compromesso, ma sembra che l'unico modo per risolvere il tutto sia che Abramovic proceda concretamente con la vendita del club.