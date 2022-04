Il Tottenham di Conte crolla in casa col Brighton: decide Trossard al 90'

LONDRA (Regno Unito) - Passo falso del Tottenham, che scivola in casa contro il Brigthon nel match della 33ª giornata di Premier League: la squadra di Potter ringrazia Trossard al 90' e vince 1-0 Tottenham Hotspur Stadium. Con Antonio Conte regolarmente in panchina dopo essere risultato negativo al Covid-19, gli Spurs non riescono a centrare la quinta vittoria consecutiva in Premier League e tengono ancora apertissima la lotta per il quarto posto. Dopo un primo tempo contratto e nervoso, dove entrambi gli ex juventini Kulusevski e Bentancur collezionano un cartellino giallo e dove i portieri restano praticamente inoperosi, nel secondo tempo l'ingresso di Moura al posto dello svedese dà più brio alla manovra degli Spurs che però non riescono ad impensierire seriamente la porta di Sanchez, se non con un traversone insidioso di Holberg al 75' che attraversa tutta l'area ma non trova pronto alcun accorrente. Al 90' arriva la beffa per Conte: è Trossard con un preciso sinistro sul secondo palo a beffare Lloris e a regalare al Brighton tre punti inaspettati, che portano la squadra di Potter al decimo posto con 40 punti.