Flop United, tagli agli stipendi: Ronaldo perderà 6 milioni

MANCHESTER (Regno Unito) - Aritmeticamente fuori dalla prossima Champions League dopo il 4-0 incassato ieri in casa del Brighton, il Manchester United si prepara a un'operazione di ridimensionamento. È quanto scrive il Daily Mail, anticipando pesanti tagli per la prossima stagione agli stipendi dei giocatori, fino a un quarto, per far fronte alla riduzione delle entrate nelle casse del club. Il campionato deludente di Cristiano Ronaldo e compagni, sesti in classifica, li porterà a giocare al massimo l'Europa League, se non addirittura la Conference, in caso di rimonta del West Ham, che ha due gare in più da giocare in Premier League rispetto ai Red Devils.