Tottenham, l'ex Sheringham: "Conte ha portato disciplina e risultati, deve restare"

Sheringham: "Conte? Per costruire un buon futuro serve la Champions"

Uno scenario che inquieta i tifosi degli Spurs che hanno apprezzato il lavoro fatto dal tecnico salentino da novembre in avanti quando è stato chiamato al posto di Nuno Espirito Santo. Su tale argomento si è espresso un grande ex della storia recente del Tottenham come Teddy Sheringham, che in un'intervista al 'Sun' ha speso parole di elogio verso Antonio Conte proiettandosi a immaginare cosa potrà succedere in casa Spurs in caso di mancata qualificazione alla Champions: “Andare in Champions permetterebbe alla società di avere più fondi da investire per acquistare giocatori adatti al calcio di Conte. Antonio è un tecnico che punta ad avere risultati immediati, quindi non mi stupirei se senza pass Champions decidesse di andare via, però va anche detto che quando è arrivato era a conoscenza della situazione della squadra e del rischio di non farcela”.