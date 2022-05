"Kane-Tottenham, rinnovo solo se il club accontenterà Conte"

Poco meno di un anno fa di questi tempi, Harry Kane sembrava a un passo dalla rottura con il Tottenham, deluso dalla disastrosa stagione degli Spurs e deciso a fare un salto di qualità accettando la proposta del Manchester City di Pep Guardiola, che dal canto proprio aveva capito la necessità di dotare la propria squadra di un centravanti vero in grado di garantire alternative tattiche imprescindibili per una squadra che punta a vincere ogni competizione.

Il Tottenham torna in Champions League, l'impresa di Conte Dodici mesi dopo la situazione si è ribaltata, perché i Citizens si sono assicurati Erling Haaland, ma soprattutto perché il capitano della nazionale inglese non solo è rimasto al Tottenham, ma ha trascinato la squadra al quarto posto con conseguente ritorno in Champions League ed è soprattutto disposto a rinnovare il contratto in scadenza con il club del North London. A patto, però, che la società sposi le richieste di Antonio Conte.

Tottenham, Conte ha conquistato lo spogliatoio Come rivelato dall’”Evening Standard”, infatti, tra il tecnico salentino, artefice della risalita della squadra dopo il suo arrivo in panchina nello scorso novembre al posto di Espirito Santo, e lo spogliatoio del Tottenham, con Kane alla guida, si è creato un legame molto solido. Da Lloris allo stesso Kane, subito dopo la fine del campionato diversi giocatori si sono sbilanciati pubblicamente a favore della permanenza di Conte, che ha tuttavia subordinato la decisione finale sul proprio futuro alla disponibilità della società di investire in maniera massiccia sul mercato per provare a riportare la squadra in lotta con le migliori formazioni di Premier e Champions League.