"Ten Hag lancia Martial: Ronaldo verso la panchina nella prima di Premier League"

L’estate di Cristiano Ronaldo sta per arricchirsi di un altro, amaro capitolo. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, Erik Ten Hag avrebbe pronto un vero e proprio colpo ad effetto per la sua prima panchina ufficiale con il Manchester United , l’esclusione di CR7 dall’undici titolare che domenica 7 agosto alle 15 riceverà il Brighton per la prima giornata della Premier League 2022-’23.

Ovviamente dietro alla scelta del tecnico olandese non ci sarebbero motivi punitivi dopo che Cristiano, con un gesto comunque poco gradito da staff tecnico e resto della rosa, ha deciso di lasciare lo stadio da solo quando il test amichevole contro il Rayo Vallecano era ancora in corso, subito dopo essere stato avvicendato dall’allenatore con Diallo dopo l’intervallo. Ten Hag vuole dare fiducia a chi ha dato buone risposte durante il ritiro e le amichevoli, ovvero il tridente composto da Jadon Sancho , Marcus Rashford e anche da quell’ Anthony Martial , che resta teoricamente tra i cedibili e che è nel mirino della Juventus, ma che allo stato attuale è una risorsa per il nuovo Manchester.

La strana estate di Cristiano Ronaldo

Del resto Ronaldo si è unito ai compagni a fine luglio, dopo essere stato esentato dalla tournée in Australia e Thailandia per motivi famigliari, sostenendo per il momento solo allenamenti differenziati. La condizione non può quindi che essere non ottimale, ma è facile pensare che Cristiano, che aveva chiesto di giocare da titolare contro il Rayo, non accoglierà bene l’idea di doversi accomodare in panchina per scelta tecnica, uno scenario quantomai raro nella carriera del fuoriclasse portoghese. E, chissà, una decisione che potrebbe segnare un’ulteriore rottura nei rapporti con l’ambiente United e con Ten Hag.