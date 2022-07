Juve, saliscendi in attacco: anche Mertens tra le soluzioni

TORINO - Rebus attacco. La Juve cerca di trovare la soluzione migliore per completare un reparto che necessita di essere integrato numericamente per poter dare l’assalto agli obiettivi stagionali. L’arrivo, pur fondamentale, di Di Maria non ha compensato gli addii di Dybala, Morata e Bernardeschi. C’è un vuoto che deve essere per forza colmato con almeno un innesto: servono ulteriori assist per Vlahovic e ulteriori gol da aggiungere a quelli che potrà garantire Dusan. Al momento, però, il bomber serbo è troppo solo, là davanti. Il tridente con il Fideo manca di un componente a sinistra, come testimoniato dalle prove nella tournée americana in cui Allegri ha proposto Cuadrado, adattato nel ruolo, e Kean. Moise ha convinto di più, specie quando è stato spostato al centro, e cerca di strappare la conferma, ma è ancora in bilico.

Morata, il preferito di Allegri La Juve sfoglia la margherita con una priorità che risponde al nome di Morata. E’ lui il preferito di Allegri ma resta sempre complicato riuscire a concretizzare il suo ritorno a Torino per l’intransigenza dell’Atletico Madrid, non disposto al momento ad aprire ad una soluzione in prestito come preferirebbero i bianconeri e restano fermi sulla prospettiva di una cessione a titolo definitivo. Serve pazienza e alla Continassa intendono utilizzarne a sufficienza per giungere al traguardo, anche arrivando a ridosso dell’inizio del campionato. Nel frattempo, sabato prossimo Juve e Atletico si incontreranno a Tel Aviv per un’amichevole e questa potrebbe essere l’occasione giusta per approfondire nuovamente la questione. Ieri, intanto, Morata ha giocato mezz’ora nel test contro il Manchester United offrendo l’assist per il gol decisivo di Joao Felix.