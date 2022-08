Premier, Chelsea ko a Southampton. Il Brighton cade con il Fulham

LONDRA (Inghilterra) - Nel turno infrasettimanale di Premier League cade il Chelsea, sconfitto 2-1 sul campo del Southampton. Il Fulham supera 2-1 il Brighton, 1-1 tra Crystal Palace e Brentford e tra Leeds ed Everton per i risultati del campionato inglese dopo il martedì i gare. Brutta sconfitta per i Blues, beffati in rimonta dai Saints. Sterling illude la squadra di Tuchel, Lavia e Armstrong la capovolgono per i padroni di casa. Pari e patta con Gordon che porta subito avanti gli ospiti e Sinisterra che trova il pari per i padroni di casa tra Leeds ed Everton. Il Fulham, con Mitrovic e l'autogol di Dunk, rende inutile il gol nel finale di MacAllister. Il Crystal Palace, non va oltre il pari interno con il Brentford: Wissa risponde a Zaha.