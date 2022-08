Conte frena, il Liverpool vince al 98'. Haaland fa ancora tripletta: goleada City

Quinto turno di Premier League e non mancano gol e colpi di scena. Pareggio per il Tottenham contro il West Ham , Conte non va oltre l'1-1. Serve invece il minuto 98 al Liverpool per rimontare un Newcastle combattivo, notte di festa anche per il City , trascinato dal solito Haaland (seconda tripletta consecutiva), con un netto 6-0 al Nottingham Forest . In vetta però resta un grande Arsenal che fa 5 su 5, restando in vetta in solitaria, con il 2-1 sull'Aston Villa . 0-0 tra Bounremouth e Wolverhampton .

Premier League, i risultati

Premier League, la classifica

Pari Tottenham, Liverpool in rimonta al 98'

Serata storta per il Tottenham che non va oltre l'1-1 contro il West Ham. Gli uomini di Conte vanno in vantaggio nel primo tempo grazie ad un autogol di Kehrer per poi farsi raggiungere ad inizio ripresa dal pari di Soucek. In casa Hammers esordio per l'ex Milan Paquetà. Incredibile il successo al 98' per i Reds che sono bravi nel non cadere ad Anfield contro i Magpies: al vantaggio di Isak risponde Firmino, mentre all'ultimo respiro è Carvalho a siglare il gol vittoria che dà continuità agli uomini di Klopp dopo il 9-0 della scorsa giornata sul Bournemouth.

Super Haaland, goleada City. Arsenal in vetta

Seconda tripletta consecutiva per un Haaland devastante che già nel primo tempo mette il sigillo sulla sfida contro il Nottingham Forest, poi travolto per 6-0. Il norvegese fa tris in 38' indirizzando il match, di Cancelo e Alvarez (doppietta) le altre reti. Sorride anche Arteta che si gode il primato in solitaria con il suo Arsenal da 5 su 5. I gunners battono l'Aston Villa di misura, per 2-1, con le firme Gabriel Jesus e Martinelli intervallate dalla rete di Douglas Luiz.

