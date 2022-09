Everton-Liverpool: scintille da derby, ma è 0-0. Arthur in panchina

LIVERPOOL - Un derby spettacolare, avvincente, carico di scintille e tensione, che regala emozioni ma non gol: il 241° Everton-Liverpool tra tutte le competizioni finisce 0-0, un punto a testa per Lampard e Klopp. Protagonista principale il portiere dei Toffees, Pickford, che para tutto quello che arriva dalle sue parti, mettendo le mani sul pareggio grazie soprattutto al tuffo con deviazione sul palo sul tiro di Salah in pieno recupero: un guizzo che salva l'Everton. Poteva essere la prima vittoria di Arthur con la nuova maglia dei Reds e invece l'ex Juve, che assiste dalla panchina a tutta la gara, si deve accontentare solo del fascino del derby del Merseyside. Con questo punto il Liverpool sale a 9 punti, mentre l'Everton insegue ancora il primo successo in questa Premier.