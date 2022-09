Gerrard sorride: 1-0 dell'Aston Villa sul Southampton. Colpo del Fulham

ROMA - Riparte la Premier League dopo lo stop dello scorso fine settimana in segno di rispetto per la morte della regina Elisabetta II : negli anticipi dell' 8ª giornata l' Aston Villa vince 1-0 al Villa Park contro il Southampton : è un gol di Ramsey a regalare a Steven Gerrard il secondo successo in campionato. Partita rocambolesca invece al City Ground, dove il Fulham batte 3-2 in rimonta i padroni di casa del Nottingham Forest : dopo il vantaggio firmato da Awoniyi per Freuler e compagni, i londinesi ribaltano il risultato in cinque minuti con Tete , Palhinha e Reed . Inutile il gol di O'Brien al 78'.

L'Aston Villa torna a vincere: 1-0 al Southampton

L'Aston Villa torna al successo dopo quattro giornate battendo 1-0 al Villa Park il Southampton: è Ramsey al 43' regalare il successo a Steven Gerrard, sfruttando una doppia respinta (del portiere Bazunu e della traversa) sul tiro di Watkins per mettere in rete con un destro potente dal centro dell'area. Tre punti che consentono alla squadra di Birmingham di risalire la classifica e di portarsi a quota 7 punti al dodicesimo posto, raggiungendo proprio la squadra di Hasenhuttl (al secondo ko di fila).

Nottingham ko: il Fulham vince 3-2

Mitrovic non trova il suo settimo gol in sette partite di Premier ma il Fulham vince lo stesso: sono però i padroni di casa del Nottingham Forest a passare in vantaggio: all'11': è Awoniyi a saltare di testa sul calcio d'angolo di Yates e a battere il portiere sul palo sinistro e a portare sull'1-0 Freuler e compagni. Tris micidiale però per i londinesi fra il 55' e il 60': prima è Tete a fare 1-1 con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo battuto da Willian. Due minuti dopo è invece Palhinha a portare in vantaggio la squadra di Marco Silva con un gran tiro nel sette dal limite dell'area. Neanche il tempo di riordinare le idee che il Forest subisce anche il terzo gol: stavolta è Reed a freddare ancora Henderson con un altro tentativo dal limite. I padroni di casa si riprendono però dallo shock, e al 78' riaprono la gara: O'Brien si fa trovare pronto a centro area sugli sviluppi di una mischia e accorcia le distanze: non basta però al Nottingham, che incappa nella sua quarta sconfitta di fila e resta penultimo in classifica a 4 punti.

