Liverpool, Arthur fuori condizione: gioca con l'Under 21

Il mediano brasiliano ex Barcellona e Juventus Arthur , arrivato al Liverpool proprio dai bianconeri nell'ultimo giorno del mercato estivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, sta facendo più fatica del previsto ad ambientarsi in Premier League.

Coi Reds ha giocato appena 13 minuti, e neanche uno in campionato, e nello scorso weekend ha addirittura giocato con la squadra Under 21, la nostra primavera.

Arthur in Under 21 per ritrovare ritmo e condizione

Ricordiamo che Arthur era, fin dall'estate, fuori dal progetto tecnico di Max Allegri. Proprio per questo, non era stato convocato per la preparazione e le partite negli Stati Uniti, e questo ha influito notevolmente sulla sua condizione fisica, e specialmente sul ritmo partita e sulla tenuta per 90 minuti.

Proprio per questo, sembra sia stato lo stesso Arthur a chiedere alla società di farlo giocare al momento con l'Under 21, allo scopo di riprendersi a livello fisico e poter dare una mano ai compagni in questo inizio di Premier più difficile del previsto. Tra parentesi, i ragazzini del Liverpool hanno vinto 1-0 sul Leicester col brasiliano in campo.

Già nei giorni scorsi si era aperto un mezzo caso sempre su Arthur, che si diceva stesse per essere rispedito a Torino dal Liverpool. Indiscrezione, questa, poi smentita.