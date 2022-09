Cristiano Ronaldo, parla la madre Dolores tra Sporting e ritiro

Cristiano Ronaldo continua ad essere scontento al Manchester United , dopo non essere stato in grado di lasciare il club nel corso del calciomercato estivo.

Dolores Avairo su Ronaldo: "Potrebbe tornare allo Sporting, ma non ora"

Già all'inizio di questo mese, Ronaldo aveva ribadito la propria volontà di continuare ad alti livello ancora per alcuni anni. In questa stagione, riporta il Mirror, il suo stipendio è stato decurtato del 25% a causa della mancata qualificazione alla Champions League, un motivo in più per lasciare il club.

Parlando a Nova Genta, sempre riportata dal Mirror, la madre di Ronaldo Dolores Avairo ha ribadito il desidero del figlio di tornare dove tutto è iniziato, ovvero allo Sporting Lisbona, e che in caso di mancato accordo a giocare per i lusitani sarà il figlio maggiore di CR7, Cristiano Jr:

"Può succedere (un ritorno allo Sporting), ma non in questo momento. Questo non era l'anno giusto, ma l'anno prossimo potrebbe esserlo. Quest'anno o l'anno prossimo succederà, se Dio vuole! Gli ho già spiegato: 'Figlio, prima di morire voglio vederlo ancora una volta con la maglia dello Sporting'".

"Se Ronaldo non verrà, verrà suo figlio Cristianinho. Questo è il suo destino. Alla sua età sta giocando meglio di suo padre! Il successore di Cristiano è Cristianinho. Ha già detto di voler vivere a Lisbona e giocare per lo Sporting, se andassero entrambi - sarebbe il mio sogno.

"Se i desideri di una madre e di una nonna si realizzano, allora uno dei suoi figli si unirà allo Sporting molto presto".

Cristiano Ronaldo, la madre e il ritiro

Sempre nella stessa intervista, la signora Dolores ha parlato anche del possibile, prossimo ritiro del figlio dal calcio giocato:

"Ha un forte desiderio di continuare a giocare fino a 40 anni".

Questo porterebbe l'attaccante fino alla fine della stagione 2024/25, il che significherebbe 23 stagioni al massimo livello del calcio mondiale.

Ronaldo tuttavia non sembra destinato a lasciare Old Trafford prima di giugno. Il direttore sportivo dei Red Devils John Murtough ha infatti recentemente escluso qualunque movimento, in entrata o uscita, della prima squadra nel corso della finestra di gennaio.