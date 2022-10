La frase di Conte contro le accuse di difensivismo

Conte contrattacca: "Penso di poter insegnare calcio a molte persone"

“Penso che per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo dobbiamo difenderci in certe situazioni - afferma il tecnico del Tottenham commentando la sconfitta nel derby - se poi fossimo riusciti a sfruttare alcuni episodi, avremmo potuto segnare tanti gol. Invece abbiamo commesso dei brutti errori nell'ultimo passaggio mancando la possibilità di andare nell'uno contro uno. Per me è importante mettere i miei giocatori nella miglior situazione possibile in cui sfruttare le loro caratteristiche. Altrimenti rischi di prendere sei, sette oppure otto gol. In Inghilterra succede spesso, nella mia carriera non è successo mai. Non mi piace giocare aperto e concedere tanti spazi e prendere sei, sette, otto gol. Ho vinto in Inghilterra, ho vinto altrove in passato e penso di poter insegnare calcio a molte persone”.