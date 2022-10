Cristiano Ronaldo, la reazione allo stemma del Manchester City è virale

I 90 minuti trascorsi in panchina da Cristiano Ronaldo nel derby che il Manchester United ha perso per 6-3 contro il City potrebbero aver segnato la rottura definitiva tra il fuoriclasse portoghese ed il tecnico Erik Ten Hag , con la conseguenza dell’addio di CR7 a Old Trafford già durante la prossima sessione di mercato a gennaio.

La stampa inglese ne è sicura, dal momento che la “giustificazione” addotta dallo stesso tecnico olandese per la scelta di non mandare in campo il proprio numero 7 nel secondo tempo, quella di “rispettare la carriera di Ronaldo”, evitando di schierarlo in un match ormai compromesso, non è bastata per lenire la delusione del diretto interessato e di Jorge Mendes .

Ronaldo e il bel gesto verso il City prima del derby

Così, mentre impazzano le voci sulla possibile futura destinazione del portoghese dopo la fine del Mondiale, il trend topic Ronaldo è gettonatissimo sui social, anche per la pubblicazione di un video relativo a quanto accaduto nel tunnel dello stadio Etihad prima del derby stravinto dalla squadra di Guardiola. La sequenza ritrae lo stesso Ronaldo che, intento ad entrare in campo, si avvede si stare per calpestare lo stemma del Manchester City stampato lungo il tunnel: ecco allora che con un rapido movimento dei suoi, CR7 “dribbla” il logo dei Citizens, circumnavigandolo a sinistra per evitare di camminarci sopra. Un beau geste che denota il fair play e la sportività di Ronaldo nei confronti di un club storicamente rivale, apprezzato dai sostenitori del City e in generale dagli appassionati di calcio, ma magari non completamente da quelli dello United, già frustrati per l’umiliante sconfitta subita.

Ronaldo e quel passaggio sfumato al Manchester City

Il nome di Cristiano, peraltro, era stato avvicinato più volte al Manchester City nell’estate 2021, quando il divorzio tra Ronaldo e la Juventus stava per concretizzarsi: quello che sarebbe stato un clamoroso tradimento verso lo United è poi sfumato, si dice anche per i consigli di Sir Alex Ferguson, storico mentore del portoghese, che lo persuase a non indossare la maglia degli Sky Blues, dove ad accoglierlo ci sarebbe stato Pep Guardiola, ex allenatore del Barcellona e rivale storico di Cristiano ai tempi della sua militanza nel Real Madrid.