Rabbia Ronaldo, urla Ten Hag: clamoroso retroscena nello spogliatoio United

MANCHESTER - Solo una volta schierato titolare (nel match contro il Brentford perso 4-0), nessun gol in Premier League in 6 gare disputate e panchinato per tutto il derby col City perso 6-3 : il Cristiano Ronaldo bis al Manchester United per ora è un vero fallimento . Parlano i numeri e anche il malumore di tutte le parti interessate, tifosi, CR7 e Ten Hag, che però continua a smorzare i toni: "Non ho messo in campo Ronaldo per il rispetto che la sua carriera merita, ma ciò che ho detto non ha nulla a che vedere con il futuro di Cristiano: non è infelice , sta lavorando bene ed è contento di giocare per il Manchester United", ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida in Europa League contro l'Omonia, riferendosi all'esclusione dell'ex Juve contro il City.

Ten Hag: "Ronaldo era inca...o"

"Vuole giocare, è inca...to quando non gioca. È felice, si sta allenando bene, si sta divertendo. Tutti si stanno allenando bene, c'è un spirito positivo. Se un giocatore è soddisfatto in panchina, questo non è il club in cui deve stare. Cristiano è molto competitivo, come tutti sappiamo. Non è felice quando non gioca. Ma l'ho già detto e lo voglio ripetere, si sta allenando bene, ha un buon umore, è motivato e dà il massimo, questo è quello che ci aspettiamo", ha aggiunto anche Ten Hag.

Cristiano Ronaldo, la reazione allo stemma del Manchester City è virale

"Urla nello spogliatoio"

Alla fine del primo tempo del derby contro il City, travolgente con Haaland e Foden, lo United perdeva 4-0, un vero disastro. Come si legge sul Daily Mail, nello spogliatoio dei Red Devils la tensione era alle stelle tanto che si sarebbero sentite urla e sfoghi, soprattutto quelli del tecnico Ten Hag, del capitano Bruno Fernandes e di Lisandro Martinez. Un duro confronto interno - stando alle indiscrezioni che riportano i tabloid inglesi - per caricarsi in vista del secondo tempo, terminato poi 6-3.