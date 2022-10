Guardiola e la provocazione ai tifosi del Liverpool: il gesto diventa virale

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Show di Pep Guardiola durante il match di Premier League perso dal suo Manchester City ad Anfield Road contro il Liverpool di Jurgen Klopp (espulso per proteste nelle fasi finali della gara), grande rivale degli ultimi anni che torna così a gioire (e a risalire la classifica) dopo tre gare di campionato senza vittoria. Durante la sentitissima sfida i tifosi dei 'Reds' si sono fatti sentire per incitare i propri beniamini ma a un certo punto è scattata la reazione di Guardiola , che 'provocando' il pubblico di casa si è girato verso la tribuna iniziando a sbracciare in segno di sfida e invitando i sostenitori del Liverpool a farsi sentire di più .

La reazione di Pep

Un gesto che ha ovviamente trasformato Anfield Road in un 'catino' ancora più rumoroso e che è stato immortalato in un video poi diffuso sui social, dove è ben presto divenuto virale. Una giornata da dimenticare per Guardiola, che è stato oltretutto 'bersagliato' da un lancio di monetine da parte dei tifosi dei 'Reds' dopo l'annullamento del gol segnato per gli ospiti da Phil Foden a inizio ripresa (e con il risultato ancora fermo sullo 0-0): "Questo è Anfield", lo sconsolato commento rilasciato a fine partita dal tecnico catalano, che in campionato non perdeva dallo scorso febbraio. Continua dunque il tabù per il City che con il pubblico sugli spalti (non quindi quando si giocava a porte chiuse per la pandemia da Covid) ha vinto la sua ultima partita a Liverpool nell'ormai lontano 2017.

