Premier League, De Zerbi ancora senza vittorie: Brighton in bianco con il Nottingham

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Resta a secco di vittorie De Zerbi con il suo Brighton, che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Nottingham Forest penultimo in classifica, nonostante un match dominato dai Seagulls con 19 tiri a 3 come score, che non regala punti bonus e non consola più di tanto il tecnico italiano, anche se il pari vale l'aggancio al Newcastle, ad un solo punto di distanza dal Manchester United quinto in classifica.