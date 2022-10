Caso Ronaldo, la sorella non ci sta: duro messaggio polemico per Ten Hag

La Aveiro, poi, ha dedicato, sempre tramite il proprio profilo Instagram, una sentita lettera a: "Sei e sarai il nostro orgoglio più grande, per me e per tutta la nostra famiglia, sai quello che sei, il grande professionista che sei, l'orgoglio di tutta la nazione. Non devi provare niente, potrei vivere altri 50 anni e continuare a vedere il grande professionista e la persona che si è dedicato e ha dato la sua anima in tutto per il calcio. Sei l'essere umano più bello che abbia mai incontrato in vita mia,".