Cori omofobi durante Chelsea-Manchester United: il comunicato dei Blues

LONDRA - "Il Chelsea Football Club ritiene che tutte le forme di comportamento discriminatorio siano totalmente inaccettabili e condanniamo il linguaggio usato da alcune persone oggi a Stamford Bridge". Inizia così il comunicato del Chelsea, che prende le distanze dai cori omofobi ascoltati durante la sfida con il Manchester United, terminata 1-1 (Jorginho e Casemiro i marcatori) e alzati dagli ultras dei Red Devils e non solo. "Siamo orgogliosi di supportare la campagna Stonewall's Rainbow Laces e quanto successo oggi è la prova che dobbiamo fare di più per rendere il calcio un gioco per tutti. Quest'anno stiamo educando, celebrando, comunicando e motivando l'alleanza e l'azione per i nostri giocatori, dipendenti, fan e società", si legge ancora nel comunicato.