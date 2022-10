Guardiola fa impazzire i tifosi: "Ederson? L'unico che poteva andare in bagno"

Grazie ad una doppietta di Haaland e ad un gol di De Bruyne, il Manchester City ha sconfitto il Brighton 3-1, nell'ultimo turno di Premier League. Al termine della gara il tecnico del City Guardiola ha risposto alle domande dei cronisti, che gli chiedevano lumi sulle difficoltà della squadra nella manovra. "Come fai a far girare il pallone quando ti seguono a uomo anche in bagno?", ha dichiarato l'allenatore spagnolo. "Non ci sono spazi se sei marcato a uomo in ogni zona del campo. Se sei marcato a uomo è più difficile far girare il pallone. L'unico giocatore che aveva la libertà di andare in bagno era Ederson. È l'unico a non essere stato marcato a uomo. Ma Ederson è un portiere, può giocare il pallone ma non sempre ci riesce, ecco perché è così difficile".